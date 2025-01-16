Малыш получил травму на прогулке.

Центральный районный суд Омска рассмотрел иск родителей к детскому саду о компенсации морального вреда за травму ребенка. Отец и мать требовали по 300 000 рублей каждому и еще 200 000 рублей в пользу ребенка. Инцидент произошел в минувшем марте на прогулке. Малыш упал, катаясь с горки, и сломал ключицу.

– В связи с тем что в детском саду отсутствует медицинский работник, ребенок был отпущен домой, где истцами была вызвана скорая медицинская помощь. Ребенок истцов бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана специализированная помощь.

В течение месяца ребенок истцов находился на амбулаторном лечении, был ограничен в движении, не мог вести обычный образ жизни, испытывал физическую боль в месте полученной травмы, сообщает пресс-служба суда.

Суд частично удовлетворил иск и взыскал с детского сада по 50 тыс. рублей в пользу каждого родителя и 120 тыс. рублей в пользу ребенка.

Отметим, что решение суда в законную силу не вступило. Его могут обжаловать как родители, так и представитель детского сада.