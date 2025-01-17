Взрослые и дети познакомятся с историей масел в проекте «Газпромнефть-СМ».

«Газпромнефть – смазочные материалы» и «Аргументы и факты» создали мультимедийный проект, посвященный эволюции моторных и индустриальных масел. Проект представлен в виде интерактивной онлайн-книги и рассчитан на широкую аудиторию. Он может быть интересен как детям, так и взрослым.

– Создание просветительских материалов – это важный шаг в формировании нового поколения специалистов, которые с ранних лет погружены в научную среду и знакомы с миром высоких технологий, – рассказал генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец. – Наш проект не только расширяет их горизонты знаний о технологиях и профессиях будущего, но и вдохновляет на осознанный выбор карьеры. С такими специалистами темпы развития отрасли будут уверенно расти, а технологии их производства – глобально совершенствоваться.

Читатели «Истории смазочных материалов» узнают, как в разные времена люди преодолевали силу трения, как появилось первое моторное масло и какие технологии производства сейчас самые актуальные.

– Внедрение развлекательных методов в обучение популярно в педагогической среде, поскольку такой формат подходит самой широкой аудитории, – сказал доктор технических наук, и.о. заведующего лабораторией Института машиноведения им. Благонравова Илья Буяновский. – Во-первых, изучать проект будет интересно как ребенку, так и взрослому. Во-вторых, представление сложных технических аспектов в доступной и увлекательной форме стимулирует интерес к профессии. Это весомый вклад в профориентацию, показывающий широту возможностей карьерного роста в сфере, связанной с высокими технологиями и инновациями.

Одна из актуальных технологий используется на Омском заводе смазочных материалов.

– История развития смазочных материалов – это история прогресса технологий. Она показывает, как совершенствование смазочных материалов способствовало развитию транспорта, промышленности и инновационных технологий, – рассказал вице-президент Ассоциации инженеров-трибологов России Али Албагачиев. – Сочетание научности и популярности, исторический контекст и современный формат подачи информации – пример того, как можно решать одновременно образовательные, социальные и технологические задачи, помогая формировать не только профессионалов, но и общество с высоким уровнем технической грамотности и культуры.

Мультимедийный проект продолжает серию просветительных материалов, посвященных нефтеперерабатывающей отрасли. Ранее компания создавала интерактивные продукты о производстве синтетических моторных масел и современном разнообразии смазочных материалов.