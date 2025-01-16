Омск-Информ
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·Происшествия

В инциденте пострадал ребенок.
Жительница Омской области обратилась в приемную главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Причиной стал случай, произошедший в октябре 2024 года с ее 14-летней дочерью. Около школы на девочку напали сверстницы, одна из обидчиц выстрелила в лицо девочки из игрушечного пистолета. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.
Бастрыкин поручил Следственному комитету по Омской области доложить о результатах проверки по делу, которое находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
·Происшествия

В инциденте пострадал ребенок.
Жительница Омской области обратилась в приемную главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Причиной стал случай, произошедший в октябре 2024 года с ее 14-летней дочерью. Около школы на девочку напали сверстницы, одна из обидчиц выстрелила в лицо девочки из игрушечного пистолета. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.
Бастрыкин поручил Следственному комитету по Омской области доложить о результатах проверки по делу, которое находится на контроле в центральном аппарате ведомства.