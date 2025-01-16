Горожанин сделал это из хулиганских соображений.

Мировой судья судебного участка № 57 в Ленинском судебном районе вынес приговор по уголовному делу в отношении 61-летнего омича. Он признан виновным по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель).

В суде установлено, что 28 января 2023 года, на даче в СНТ «Энергетик-1» омич на соседнем участке заприметил беспризорную собаку. Он выстрелил в нее из своего охотничьего ружья. От полученного ранения животное скончалось.

Вину в совершении преступления мужчина не признал. Он настаивал, что выстрелил, опасаясь за свою жизнь, поскольку собака вела себя агрессивно. Эта версия не нашла своего подтверждения и была опровергнута исследованными в суде доказательствами.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.