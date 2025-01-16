Омск-Информ
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·Происшествия

Павильон оперативно потушили.

Вчера, 15 января, поздно вечером, в 23:44, стало известно о пожаре в селе Одесском Омской области. Горел торговый павильон.

Возгорание на 12 «квадратах» тушили 7 сотрудников МЧС России, задействовав 2 единицы техники. На ликвидацию огня понадобилось 10 минут. Пострадавших не было.

Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

·Происшествия

Павильон оперативно потушили.

Вчера, 15 января, поздно вечером, в 23:44, стало известно о пожаре в селе Одесском Омской области. Горел торговый павильон.

Возгорание на 12 «квадратах» тушили 7 сотрудников МЧС России, задействовав 2 единицы техники. На ликвидацию огня понадобилось 10 минут. Пострадавших не было.

Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.