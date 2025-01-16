Омск-Информ
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·Политика

Им стал Александр Чуклин.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко назначил начальника главного государственно-правового управления региона. Должность занял Александр Чуклин. Контракт с ним заключили на год.
Ранее 43-летний Чуклин работал в госправовом управлении заместителем руководителя-начальником управления законопроектных работ и правовой экспертизы. У него юридическое образование.
Отметим, что прежний начальник управления Антон Банников ушел в отставку 16 декабря.
·Политика

Им стал Александр Чуклин.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко назначил начальника главного государственно-правового управления региона. Должность занял Александр Чуклин. Контракт с ним заключили на год.
Ранее 43-летний Чуклин работал в госправовом управлении заместителем руководителя-начальником управления законопроектных работ и правовой экспертизы. У него юридическое образование.
Отметим, что прежний начальник управления Антон Банников ушел в отставку 16 декабря.