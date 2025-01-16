Он поверил, что спасает деньги, переводя их на чужие счета.

За одну дежурную смену омичи написали 7 заявлений в полицию о дистанционных преступлениях. За последние 24 часа мошенники похитили со счетов жителей региона более 7 млн рублей.

Как сообщили в полиции, сторож садового товарищества в Ленинском округе перечислил аферистам 1,4 млн рублей, взятые в кредит. Перед этим мужчине позвонил лжесотрудник Центробанка, сообщил, что преступники хотят оформить на него кредиты. «Специалист» посоветовал омичу оформить займы на максимально возможную сумму, а деньги перевести на «безопасный» счет.

Омич выполнил указания: взял кредит и отправился к банкомату в торговом центре на улице Рождественского, откуда перевел деньги на чужие счета.