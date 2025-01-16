Омск-Информ
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·Политика

Средства поступят из федерального бюджета.

На заседании проектного комитета губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил о том, что регион получит 16 млрд рублей на реализацию нацпроектов из федерального бюджета.

Все соглашения, которые довели до региона федеральные органы власти, уже заключены, сейчас разрабатываются паспорта нацпроектов.

– В новый цикл входит 19 нацпроектов, в рамках которых предусмотрена реализация 125 федеральных проектов, – подчеркнул Хоценко. – За предыдущий цикл проделана большая работа, накоплен огромный опыт, который продолжим применять.

Реализация нового цикла национальных целей, поставленных президентом Владимиром Путиным, рассчитана до 2030 года.

·Политика

Средства поступят из федерального бюджета.

На заседании проектного комитета губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил о том, что регион получит 16 млрд рублей на реализацию нацпроектов из федерального бюджета.

Все соглашения, которые довели до региона федеральные органы власти, уже заключены, сейчас разрабатываются паспорта нацпроектов.

– В новый цикл входит 19 нацпроектов, в рамках которых предусмотрена реализация 125 федеральных проектов, – подчеркнул Хоценко. – За предыдущий цикл проделана большая работа, накоплен огромный опыт, который продолжим применять.

Реализация нового цикла национальных целей, поставленных президентом Владимиром Путиным, рассчитана до 2030 года.