Мужчина поверил рекламе инвестиций и доверился фальшивому брокеру.

Омская полиция завела уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество» после обращения 66-летней женщины из Ленинского округа, которая рассказала о краже значительной суммы денег.

Как выяснили следователи, все началось, когда муж заявительницы наткнулся на рекламу в своем телефоне, где предлагались инвестиционные возможности. Заинтересовавшись, он перешёл по ссылке и вскоре разговорился с так называемым куратором. Этот человек настоятельно посоветовал установить специальное приложение и подключиться к видеозвонкам.

Доверившись мошенникам, супруг женщины вложил 11 500 рублей и вскоре получил сообщение от «брокера», что на его счету появилась прибыль в долларах. Убедившись в успешных инвестициях, мужчина продолжил отправлять деньги. В итоге за декабрь он перевёл в общей сложности 2 540 000 рублей, а «брокер» уверял его, что общая прибыль достигла 5 860 000 рублей.

Но мошенники заявили, что забрать свои деньги возможно, если зарегистрировать бенефициара и внести еще большую сумму, чем они уже вложили. Под давлением и с надеждой вернуть свои деньги супруги перевели еще 5 860 000 рублей, но так и не дождались обещанных выплат. Осознав, что их обманули, они решили обратиться в полицию.

Суммарно семья потеряла 8,4 миллиона рублей. В настоящее время идет расследование и правоохранительные органы работают над установлением личностей преступников и проверкой других случаев, связанных с этой ситуацией.