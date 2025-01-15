Время проезда сократилось по проспекту Комарова, Красному Пути и проспекту Мира.

Сотрудники департамента транспорта проанализировали дорожную обстановку в районе моста имени 60-летия ВЛКСМ в Омске с 6 по 14 января. По словам мэра Сергея Шелеста, после организации реверса общественный транспорт стал ездить быстрее.

Проезд от «Старозагородой рощи» до «Проспекта Комарова» сократился с 27 до 20 минут в утренний час пик и с 31 до 14 минут в вечерний час пик. В межпиковое время вместо 29 минут на это требуется 13 минут. Время проезда от остановки «СибАДИ» до «Проспекта Комарова» сократилось с 19 до 9 минут днем и с 24 до 9 минут вечером. От «СибАДИ» до «КДЦ Маяковский» проезд сократился с 22 до 15 минут днем и с 24 до 15 минут вечером.

– Мы видим неплохие данные по итогам первых десяти дней работы по новой схеме движения, по ряду позиций показатели достигают 50-60 %. Свою положительную роль сыграли в том числе принятые корректировки режимов светофорного регулирования на мосту и подходах к нему. Мониторинг обстановки продолжается в ежедневном режиме, – отметил Шелест.

Отметим, что вчера работу реверса на мосту изменили.