Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

53-летний мужчина и 20-летняя девушка получили травмы.

Вчера в 17 часов стало известно об аварии с пострадавшими. Прибывшие полицейские предварительно установили, что 45-летний водитель КамАЗа на улице Госпитальной, в центре Омска, врезался в двух пешеходов, которые переходили дорогу по «зебре».

В результате ДТП пешеходы, 53-летний мужчина и 20-летняя девушка получили травмы и обратились за медицинской помощью.

·Происшествия

53-летний мужчина и 20-летняя девушка получили травмы.

Вчера в 17 часов стало известно об аварии с пострадавшими. Прибывшие полицейские предварительно установили, что 45-летний водитель КамАЗа на улице Госпитальной, в центре Омска, врезался в двух пешеходов, которые переходили дорогу по «зебре».

В результате ДТП пешеходы, 53-летний мужчина и 20-летняя девушка получили травмы и обратились за медицинской помощью.