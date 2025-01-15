В топ-10 не попали туристические Минеральные Воды и Махачкала.

Омский аэропорт дал перечень самых востребованных авиарейсов за прошлый год. В топ-3 ожидаемо вошли: Москва с результатом 761,9 тыс. человек, Санкт-Петербург – 213,5 тыс. человек и Сочи – 194,5 тыс. человек.

Омичи также любят летать в Новосибирск – 126,7 тыс. человек, Анталью – 47,2 тыс. человек.

В почете и такие направления, как Сургут – 37,4 тыс. человек, Астана – 36,2 тыс. человек, Новый Уренгой – 29,9 тыс. человек, Казань – 25,9 тыс. человек и Екатеринбург – 23,6 тыс. человек.

Не попали в этот список туристические Махачкала, Минеральные Воды, а также Тобольск и Уфа.