Полиция Омского района быстро нашла злоумышленника.

Следователем отдела МВД России по Омскому району возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). С заявлением в полицию обратилась дочь пенсионера, проживающего в поселке Ключи, которая заметила пропажу ноутбука с модемом, зарядного устройства, а также колонки и мыши общей стоимостью 20 тыс. рублей.

Оперативники установили, кто посещал мужчину во время новогодних праздников, и задержали одного из его знакомых. 41-летний местный житель похитил технику во время застолья, пока хозяин уснул на кухне. Позже подозреваемый взял технику и сдал ее в ломбард за две тысячи рублей.

Полиция изъяла технику и в ближайшее время вернет ее владельцу. Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления и убийство.