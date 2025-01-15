Сотрудники омского завода завершили военную службу по призыву.

Десять сотрудников Омского завода транспортного машиностроения (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех) успешно завершили военную службу по призыву в научно-производственном взводе предприятия. Взвод Омсктрансмаша начал функционировать в начале 2024 года. В настоящее время подобное подразделение Минобороны России единственное в регионе.

Первый призыв военнослужащих состоялся осенью 2023 года. В состав научно-производственного взвода вошло 20 человек, в том числе десять работников завода. Службу во взводе проходили представители дефицитных рабочих и инженерно-технических профессий. Прежде всего это основные производственные рабочие – токари, фрезеровщики и слесари механосборочных работ.

Дмитрий устроился на завод в 2022 году. В это время он учился на автоэлектрика в автотранспортном колледже и как студент старших курсов мог совмещать учебу с работой. Спустя год Дмитрию предложили пройти службу по призыву в составе научно-производственного взвода Омсктрансмаша.

– После «учебки» почти все мои коллеги попали на свои рабочие места, а я получил другое назначение. Первые полгода службы работал транспортировщиком. Параллельно с этим интересовался тем, что делали инженеры. При возможности помогал им, – рассказывает он. – Мне стало любопытно, как люди работают головой, поскольку сам я всю жизнь работал руками. В инженерном деле же другая специфика. Я попробовал, и мне понравилось.

После срочной службы Дмитрий вернулся на завод уже в статусе инженера по подготовке производства. Он признается, что благодаря армии стал более дисциплинированным и целеустремленным.

– Раньше для меня с утра встать и заправить кровать было проблемой, сейчас делаю это на автомате. Больше за порядком стал смотреть. В будущем хочу получить высшее образование и думаю, что завод мне в этом плане поможет, – говорит он.

Вячеслав пришел на завод после Омского авиационного колледжа, где учился на станочника металлообработки широкого профиля. Поскольку он был призывного возраста, ему также предложили пройти службу в научно-производственном взводе. Вячеслав трудился в метизном цехе, сюда же он вернулся после окончания срочной службы. Он планирует получить высшее образование в области технологий или черчения.

– Образование важно, даже если оно не всегда коррелирует с уровнем заработка. Для меня это скорее вопрос саморазвития и личных амбиций. Знания – это всегда новые возможности и этапы развития своей личности в обществе, – считает он.

В числе тех, кто получил повестку и попал в научно-производственный взвод, – Сергей. Он пришел на завод после Омского автотранспортного колледжа. Начинал слесарем механосборочных работ. Затем в заводском центре обучения получил профессию токаря.

– Служба в научно-производственном взводе всем нам была в диковинку. Я не знал, как я буду и служить, и работать. Но возможность пройти службу в таком формате показалась интересной. Без отрыва от производства получаешь опыт, профессионально развиваешься и продвигаешься – это же здорово, – делится Сергей.

Второй призыв в научно-производственный взвод на базе Омсктрансмаша провели весной 2024 года. На территории предприятия состоялась торжественная отправка на службу призывников – работников завода. В мероприятии приняло участие руководство завода, представители регионального Минпрома, родственники и коллеги ребят.