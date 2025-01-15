Чаще всего буйными оказывались пациенты.

С 1 по 13 января нового года сотрудники Росгвардиии 12 раз выезжали на тревожные сигналы омских медиков. В 8 случаях они пришли на помощь бригадам скорой помощи, при госпитализации агрессивных пациентов.

Например, 4 января в Центральном округе медики не могли госпитализировать агрессивно настроенного мужчину. Росгвардейцы приехали на вызов и помогли успокоить пациента и убедить его пройти в автомобиль скорой помощи. Машину также сопроводили в больницу.

Отметим, что в Росгвардию медики вызывают в экстренных случаях, когда кто-то угрожает их безопасности.