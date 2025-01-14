Омск-Информ
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·Политика

Должность занял Дмитрий Саареметс.
Дмитрий Саареметс стал новым заместителем директора департамента имущественных отношений Омска. Об этом сообщается на сайте администрации.
Ранее Саареметс занимал в департаменте пост начальника отдела муниципального земельного контроля. Пост замдиректора департамента освободился в октябре, когда Мария Стуколова стала первым заместителем директора. Всего у главы депимущества три заместителя.
·Политика

Должность занял Дмитрий Саареметс.
Дмитрий Саареметс стал новым заместителем директора департамента имущественных отношений Омска. Об этом сообщается на сайте администрации.
Ранее Саареметс занимал в департаменте пост начальника отдела муниципального земельного контроля. Пост замдиректора департамента освободился в октябре, когда Мария Стуколова стала первым заместителем директора. Всего у главы депимущества три заместителя.