Полиция задержала старшего брата, которому грозит до десяти лет тюрьмы.

В Кировском округе сотрудники полиции задержали 45-летнего омича, который ударил своего младшего брата ножом. По данному случаю возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что около трех часов дня в квартире на улице Крупской два родных брата распивали алкоголь. В ходе ссоры старший схватил кухонный нож и ударил младшего в живот, после чего ушел из квартиры. Пострадавшего нашла мать, пришедшая домой вскоре после случившегося, и вызвала скорую. На месте преступления были найдены и изъяты нож, одежда со следами крови и отпечатки пальцев.

Вскоре полиция задержала 45-летнего подозреваемого и возбудила уголовное дело. Теперь мужчине может грозить лишение свободы на срок до десяти лет.