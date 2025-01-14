Омск-Информ
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·Происшествия

Они отравились продуктами горения.
В прошлую пятницу, 10 января, в селе Иртыш Черлакского района Омской области произошел пожар. Пламя вспыхнуло около 22:00. В пожаре от острого отравления угарным газом скончались двое мужчин, которые распивали спиртные напитки. Они были соседями.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Следователи начали доследственную проверку.
·Происшествия

Они отравились продуктами горения.
В прошлую пятницу, 10 января, в селе Иртыш Черлакского района Омской области произошел пожар. Пламя вспыхнуло около 22:00. В пожаре от острого отравления угарным газом скончались двое мужчин, которые распивали спиртные напитки. Они были соседями.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Следователи начали доследственную проверку.