Омск-Информ
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·Общество

Дезинсекцию в школе проводят, но это не помогает.
Омичи пожаловались в соцсетях на тараканов в лицее № 137. По словам автора поста, насекомые ползают по всей раздевалке.
– Там у детей вещи. Завуч сказала: «Ищите новую школу», – отмечает автор поста.
В мэрии отметили, что администрация учреждения тщательно следит за состоянием помещений и регулярно проводит профилактические обработки. В учреждении за полгода дважды травили тараканов.
– Истребительная дезинсекция была осуществлена в ноябре и декабре 2024 года, а последняя плановая обработка прошла во время зимних каникул, в январе 2025 года, – отметили в мэрии.
Директору посоветовали усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
·Общество

Дезинсекцию в школе проводят, но это не помогает.
Омичи пожаловались в соцсетях на тараканов в лицее № 137. По словам автора поста, насекомые ползают по всей раздевалке.
– Там у детей вещи. Завуч сказала: «Ищите новую школу», – отмечает автор поста.
В мэрии отметили, что администрация учреждения тщательно следит за состоянием помещений и регулярно проводит профилактические обработки. В учреждении за полгода дважды травили тараканов.
– Истребительная дезинсекция была осуществлена в ноябре и декабре 2024 года, а последняя плановая обработка прошла во время зимних каникул, в январе 2025 года, – отметили в мэрии.
Директору посоветовали усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.