Омск-Информ
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·Спорт

Об особенностях работы с канадским специалистом рассказал нападающий «ястребов» Иван Игумнов.

Форвард омского «Авангарда» Иван Игумнов рассказал о системе работы нового главного тренера команды Ги Буше. Система канадского специалиста «зашла» хоккеистам.

– Много работы на самом деле было проделано и еще предстоит, – сказал Игумнов в комментарии клубной пресс-службе. – Что касается всех технико-тактических действий, все это сейчас шлифуется. Мы каждую игру что-то добавляем, где-то что-то, наоборот, убираем. Всем нравится, победы идут. Поэтому нужно продолжать работать.

Сегодня, 14 января, «ястребы» принимают на «G-Drive Арене» китайский клуб «Куньлунь Ред Стар», которым руководит бывший главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец. Игра будет особенно принципиальной и упорной – у гостей серия из 7 подряд, у хозяев из 4. Сегодня чья-то серия прервется.

·Спорт

Об особенностях работы с канадским специалистом рассказал нападающий «ястребов» Иван Игумнов.

Форвард омского «Авангарда» Иван Игумнов рассказал о системе работы нового главного тренера команды Ги Буше. Система канадского специалиста «зашла» хоккеистам.

– Много работы на самом деле было проделано и еще предстоит, – сказал Игумнов в комментарии клубной пресс-службе. – Что касается всех технико-тактических действий, все это сейчас шлифуется. Мы каждую игру что-то добавляем, где-то что-то, наоборот, убираем. Всем нравится, победы идут. Поэтому нужно продолжать работать.

Сегодня, 14 января, «ястребы» принимают на «G-Drive Арене» китайский клуб «Куньлунь Ред Стар», которым руководит бывший главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец. Игра будет особенно принципиальной и упорной – у гостей серия из 7 подряд, у хозяев из 4. Сегодня чья-то серия прервется.