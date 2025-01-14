Самолет сел вместо Казани в Перми.

Сегодня, 14 января, два рейса, направлявшиеся в Казань из Омска и Кемерова, изменили свои маршруты в связи с временными ограничениями, введенными в аэропорту Казани.

Рейс из Омска приземлился в Перми, а рейс из Кемерова – в аэропорту Бегишево в Нижнекамске. Изменения были осуществлены по указанию командиров воздушных судов с целью обеспечения безопасности полетов.

Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и отправку воздушных судов в Казани, однако причины этих мер не были разъяснены.