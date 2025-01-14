Глава Следкома РФ поручил руководителю СУ СК по Омской области Виталию Батищеву оперативно провести процессуальную проверку.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться с ситуацией нарушения прав многодетной семьи в Омске. Женщина с четырьмя детьми проживает в аварийном доме 1962 года постройки на улице Комсомольский Городок в Ленинском округе.

Семья проживает в малогабаритной квартире, а в 2020 году дом вовсе был признан аварийным и находится в непригодном состоянии. Кровля повреждена и протекает, коммуникации изношены, а кирпичная кладка разрушается.

Глава ведомства поручил руководителю Следственного управления СК России по Омской области Виталию Батищеву провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах.