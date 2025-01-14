Омск-Информ
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·Общество

Для обеспечения безопасности проезжую часть моста ремонтируют так называемым холодным асфальтом.

Комсомольский мост, находящийся в центре Омска, начали ремонтировать посреди зимы. В бюджетном учреждении «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» пояснили, что работы с применением так называемого холодного асфальта являются вынужденной мерой для обеспечения безопасности.

– Мост в перспективе будут капитально ремонтировать, – отметили в мэрии.

Сейчас ремонтные работы ведутся на мосту имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра. Комсомольский мост стоит следующим на ремонт. Ранее сообщалось, что мост планируется полностью закрыть для замены пролета.

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·Общество

Для обеспечения безопасности проезжую часть моста ремонтируют так называемым холодным асфальтом.

Комсомольский мост, находящийся в центре Омска, начали ремонтировать посреди зимы. В бюджетном учреждении «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» пояснили, что работы с применением так называемого холодного асфальта являются вынужденной мерой для обеспечения безопасности.

– Мост в перспективе будут капитально ремонтировать, – отметили в мэрии.

Сейчас ремонтные работы ведутся на мосту имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра. Комсомольский мост стоит следующим на ремонт. Ранее сообщалось, что мост планируется полностью закрыть для замены пролета.

1083