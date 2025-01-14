Бывший сожитель украл золотой браслет стоимостью 28 тыс. рублей.

В отделе МВД России по Калачинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый пришел к бывшей сожительнице, чтобы помириться, но в итоге решил украсть у нее браслет.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что потерпевшая и подозреваемый раньше жили вместе и расстались в ноябре прошлого года. Во время новогодних праздников мужчина попытался помириться, однако этого не случилось. Беседа на лестничной площадке подъезда переросла в конфликт. Подозреваемый схватил девушку за руку и сорвал с нее золотой браслет стоимостью 28 тыс. рублей, после чего убежал.

Похищенное украшение мужчина продал знакомому за две с половиной тысячи рублей.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов изъяли браслет и вернули его владелице. Расследование инцидента продолжается. По статье, которая предъявляется мужчине, ему может грозить лишение свободы сроком до четырех лет.