Обозреватель Сергей Рудометов получил благодарственное письмо от губернатора, а обозреватель Ольга Ложникова стала победителем в конкурсе журналистского мастерства.

Накануне после пресс-конференции губернатора Омской области, приуроченной ко Дню российской печати, прошло награждение лучших журналистов и СМИ. Виталий Хоценко вручил благодарственное письмо обозревателю РИА «Омск-информ» Сергею Рудометову. В нем выражена благодарность за высокое профессиональное мастерство и большой вклад в развитие информационной политики Омской области.

Затем в органном зале Омской филармонии прошла торжественная церемония празднования Дня российской печати. В ее ходе были подведены итоги ежегодного областного конкурса журналистского мастерства и прошло награждение победителей.

В этом году на конкурс было представлено 744 журналистских материала от 186 авторов и более 60 средств массовой информации.

В торжественной церемонии принял участие зампред Союза журналистов России Алексей Вишневецкий.

Призы победителям вручил председатель Омского отделения Союза журналистов России Андрей Мотовилов. В номинации «Лучшая статья» победителем признана обозреватель РИА «Омск-информ» Ольга Ложникова.

Уточним, что ежегодный конкурс журналистского мастерства проводится Омским отделением Союза журналистов России при поддержке регионального правительства, компании «Газпром нефть» и Группы компаний «Титан». Условия конкурса совершенствуются, а интерес к творческому соревнованию растет в профессиональном сообществе.