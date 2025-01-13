Омск-Информ
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·Политика

Звание ему присвоил глава региона.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о присвоении почетного звания «Почетный гражданин Омской области» Сергею Казакову. Документ опубликовали сегодня на сайте регионального правительства.
Казаков на протяжении 16 лет, с 1992 по 2008 годы, возглавлял областную прокуратуру.
·Политика

Звание ему присвоил глава региона.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о присвоении почетного звания «Почетный гражданин Омской области» Сергею Казакову. Документ опубликовали сегодня на сайте регионального правительства.
Казаков на протяжении 16 лет, с 1992 по 2008 годы, возглавлял областную прокуратуру.