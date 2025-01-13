Преступление произошло после знакомства в интернете.

Следователь отдела полиции № 5 УМВД России по городу Омску возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В дежурную часть обратилась 38-летняя жительница Ленинского округа с сообщением о краже более 320 тысяч рублей.

Потерпевшая в апреле 2024 года познакомилась в интернете с 41-летним мужчиной. После непродолжительной переписки пара начала встречаться, а чуть позже мужчина стал приходить в гости к девушке на улице Моторной. Он помогал по бытовым делам и даже нашел для ее брата выгодный вариант для покупки автомобиля. Мужчина знал о крупной сумме, которая осталась после купли-продажи. Часть этих денежных средств пропала из платяного шкафа. 170 000 рублей – именно такой материальный ущерб заявила потерпевшая.

В ходе следственных действий она также вспомнила о займе в размере 150 тыс. рублей – их злоумышленник занял еще в начале сентября 2024 года, но так и не вернул. Общий материальный ущерб составил 320 тыс. рублей.

Подозреваемый в преступлении мужчина, которого сотрудники уголовного розыска задержали по месту жительства на улице Вострецова, сознался в совершенном преступлении и рассказал, что видел, куда положили деньги, оставшиеся после покупки транспортного средства. Злоумышленник выбрал удобный момент и взял деньги из шкафа.

За кражу, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. К тому же ранее 41-летний омич привлекался к уголовной ответственности за неуплату алиментов.