Омск-Информ
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·Общество

Число вызовов выросло на 11,4 %.
С 6 по 12 января медики Станции скорой медицинской помощи в Омске приняли 7080 вызовов, в среднем по 1012 в сутки. Это на 11,4 % больше, чем неделей ранее.
– Количество госпитализаций по скорой помощи 2854, – отметили в БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи».
При этом за прошедшую неделю среднесуточная нагрузка на медиков скорой составила «очень много вызовов».
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·Общество

Число вызовов выросло на 11,4 %.
С 6 по 12 января медики Станции скорой медицинской помощи в Омске приняли 7080 вызовов, в среднем по 1012 в сутки. Это на 11,4 % больше, чем неделей ранее.
– Количество госпитализаций по скорой помощи 2854, – отметили в БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи».
При этом за прошедшую неделю среднесуточная нагрузка на медиков скорой составила «очень много вызовов».
1157