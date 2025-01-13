Сигнал будет прерываться со вторника по четверг.

На этой неделе в Омской области снова ожидаются временные отключения телерадиосигнала. График опубликовали на сайте цифрового эфирного телевидения.

Во вторник, 14 января, с 05:00 до 14:00 в Омске могут не работать «Радио России», «Вести ФМ» и «Маяк».

В среду 15 января, с 11:00 до 17:00 в Калачинске перебои могут возникать в вещании «РТРС-1», «РТРС-2», «Радио России».

В четверг перебои ожидаются в Новотроицке. С 11:00 до 17:00 может отключаться сигнал «РТРС-1», «РТРС-2».