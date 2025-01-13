Омск-Информ
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·Отдых и туризм

Полет до столицы Татарстана длится около трех часов, билеты стоят от 5,4 тысячи рублей.

С завтрашнего дня, 14 января, авиакомпания IKAR/«Северный ветер» увеличивает частотность полетов по маршруту Омск – Казань – Омск. Ранее они совершались дважды в неделю, теперь самолеты будут летать три раза – по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Как сообщает пресс-служба Омского аэропорта, вылет из Омска назначен на 7:30, прибытие в Казань в 07:15 местного времени. Время в пути составляет 2 часа 45 минут. Билеты стоят от 5,4 тыс. рублей в одну сторону.

·Отдых и туризм

Полет до столицы Татарстана длится около трех часов, билеты стоят от 5,4 тысячи рублей.

С завтрашнего дня, 14 января, авиакомпания IKAR/«Северный ветер» увеличивает частотность полетов по маршруту Омск – Казань – Омск. Ранее они совершались дважды в неделю, теперь самолеты будут летать три раза – по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Как сообщает пресс-служба Омского аэропорта, вылет из Омска назначен на 7:30, прибытие в Казань в 07:15 местного времени. Время в пути составляет 2 часа 45 минут. Билеты стоят от 5,4 тыс. рублей в одну сторону.