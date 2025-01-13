Транспортная полиция составила административный протокол, мужчине грозит штраф.

Сегодня сотрудники транспортной полиции задержали омича, курящего в туалете самолёта. Стражи порядка составили административный протокол по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах).

Диспетчер сообщил в дежурную часть отделения полиции в Омском аэропорту о том, что пассажир, летевший из Москвы, нарушил правила безопасного перелета. Сотрудники полиции, прибывшие на место, установили, что 36-летний омич во время полёта курил электронную сигарету в туалете самолёта.

Теперь мужчине грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей. Также транспортная полиция напомнила, что в случае нарушения правил поведения в самолёте авиакомпания может отказать пассажиру в дальнейшей перевозке, а нарушитель будет обязан возместить возможный ущерб и убытки компании.