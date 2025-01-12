Нападающему «ястребов», как и остальным участникам матча, пришлось надевать коньки на снегу.

Канадский нападающий «Авангарда» Райан Спунер сыграл в хоккей на коробке, расположенной во дворе микрорайона «Кристалл» на Левобережье. Площадку построили на средства компании «Газпром нефть», а хоккейный клуб помогает в ее развитии. Накануне к детям приехала звезда «ястребов».

Спунеру, как и остальным участникам товарищеского матча, пришлось надевать коньки, сидя на деревянной скамье на снегу. После небольшой разминки игрок «Авангарда» влился в состав одной из команд, и началась игра. О ее подробностях пресс-служба «ястребов» не сообщает, но, судя по видео, Райан Спунер не тянул на себя одеяло, а раздавал много передач юным партнерам.

Добавим, что сегодня «Авангард» проведет первый в 2025 году домашний матч. В гости к «ястребам» пожаловал уфимский «Салават Юлаев». Начало игры в 17.00.