Омск-Информ
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·Общество

Начальника лаборатории казенного учреждения «Управление дорожного хозяйства Омской области Ольги Бальзиной не стало 10 января.

В пятницу, 10 января,  на 61-м году, после болезни ушла из жизни начальник лаборатории казенного учреждения «Управление дорожного хозяйства Омской области» Ольга Бальзина.

Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Андрей Хафизов, управление дорожного хозяйства является подведомственной организацией министерства.

- Ее уход стал тяжелой утратой для всего коллектива и всей сферы дорожного хозяйства. Ольга Александровна была выдающимся специалистом, которой доверяли самые сложные проекты. Ее строгие, но справедливые требования к работе вдохновляли многих», - заявил Хафизов  в своем телеграм-канале.

Прощание с Ольгой Бальзиной состоится 14 января в ритуальном зале по улице 10 лет Октября 208 в в 12:30.

·Общество

Начальника лаборатории казенного учреждения «Управление дорожного хозяйства Омской области Ольги Бальзиной не стало 10 января.

В пятницу, 10 января,  на 61-м году, после болезни ушла из жизни начальник лаборатории казенного учреждения «Управление дорожного хозяйства Омской области» Ольга Бальзина.

Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Андрей Хафизов, управление дорожного хозяйства является подведомственной организацией министерства.

- Ее уход стал тяжелой утратой для всего коллектива и всей сферы дорожного хозяйства. Ольга Александровна была выдающимся специалистом, которой доверяли самые сложные проекты. Ее строгие, но справедливые требования к работе вдохновляли многих», - заявил Хафизов  в своем телеграм-канале.

Прощание с Ольгой Бальзиной состоится 14 января в ритуальном зале по улице 10 лет Октября 208 в в 12:30.