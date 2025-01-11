Двое мужчин с травмами доставлены в больницу.

Сегодня, 11 января, в 2:04 часа ночи, стало известно о ДТП на дороге в Марьяновском районе. Столкнулись три большегруза.

На месте работали 4 спасателя и единица техники ведомства. Сотрудники МЧС России с помощью специнструмента деблокировали пострадавших. Двое мужчин с травмами доставлены в больницу.

Судя по снимкам, у одной из фур отлетела кабина. Видимо, в ней и оказались зажаты люди.