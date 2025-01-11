Злоумышленники продолжают обманывать доверчивых горожан.

В прокуратуре назвали сумму, на которую обманули омичей мошенники в ушедшем году. Согласно данным ведомства, в 2024 году правоохранительные органы зарегистрировали 5 913 хищений, совершенных с использованием IT-технологий (7 025). Установленный по уголовным делам ущерб превысил 1,75 млрд рублей (1,55 млрд). Как оказалось, омичи продолжают верить злоумышленникам, предлагающим сказочные заработки в инвестировании.

Так, 8 января в отдел полиции обратилась пенсионерка, которая стала жертвой мошенников. В период с апреля по декабрь 2024 года омичку убеждали в том, что она инвестирует свои сбережения в ценные бумаги и цифровые валюты, переводя все свои накопления на банковские счета злоумышленников.

Так пенсионерка лишилась более 1,2 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия в целях установления лиц, совершивших преступление.

Правоохранители рекомендуют на сомнительные предложения об инвестировании с незнакомых мессенджеров, проверять данные о брокерах и площадке для инвестирования, не сообщать никому данные банковских карт и сообщать о подозрительных случаях в полицию.