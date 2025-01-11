Омск-Информ
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·Общество

Большереченский зоопарк вручит призы авторам самых креативных роликов.

Большереченский зоопарк объявил креативный конкурс. Ко дню полярного медведя омичам предлагают снять ролик, стилизованный под репортаж из Арктики. про белого медведя.

В первую очередь будут оценивать творческое исполнение. Авторов самых креативных репортажей ждут призы. Прием заявок уже стартовал, он продлится до 3 февраля.

·Общество

Большереченский зоопарк вручит призы авторам самых креативных роликов.

Большереченский зоопарк объявил креативный конкурс. Ко дню полярного медведя омичам предлагают снять ролик, стилизованный под репортаж из Арктики. про белого медведя.

В первую очередь будут оценивать творческое исполнение. Авторов самых креативных репортажей ждут призы. Прием заявок уже стартовал, он продлится до 3 февраля.