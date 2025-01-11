Омск-Информ
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·Происшествия

12-летний подросток получил травмы.

В омской полиции рассказали, что 4 января, в 21:45 часов в районе остановки «Улица Багратиона» водитель неустановленного пассажирского автобуса допустил падение ребенка. В результате 12-летний школьник получил травмы.

Информация о происшествии поступила в полицию из больницы. Полиция просит очевидцев сообщить о местонахождении водителя.

·Происшествия

12-летний подросток получил травмы.

В омской полиции рассказали, что 4 января, в 21:45 часов в районе остановки «Улица Багратиона» водитель неустановленного пассажирского автобуса допустил падение ребенка. В результате 12-летний школьник получил травмы.

Информация о происшествии поступила в полицию из больницы. Полиция просит очевидцев сообщить о местонахождении водителя.