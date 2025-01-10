Также представители регионального отделения РСО очистили от снега территорию музея боевой славы омичей.

9 января в мультиформатном пространстве «СО.Здание» собрались активисты омских студенческих отрядов и Движения Первых, чтобы вместе изготовить окопные свечи, так необходимые бойцам специальной военной операции. А чтобы солдаты понимали, кто приложил руку к созданию свечей, подписали их слоганом, под которым проходит год в статусе молодежной столицы: Омск – город по имени Солнце!

– Омск продолжает гордо нести звание молодежной столицы России, и сегодня самые активные молодежные организации собрались для изготовления окопных свечей бойцам СВО, все потому, что молодежь Омска понимает ценность таких вещей. Мы знаем, что когда мы объединяемся, то становимся сильнее, – отметила комиссар омского отделения РСО Юлия Булышева.

– Считаю это очень важно, особенно в этом году, объявленном Годом защитника Отечества. Считаю, что должна внести свой вклад, помочь бойцам, поэтому просто не могла не прийти, – рассказала боец студенческих отрядов Кристина Быкова.

Также бойцы акции «Снежный десант» очистили от снега территорию музея воинской славы омичей, продемонстрировав тем самым, что в молодежной столице живут патриоты своей страны.