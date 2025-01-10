Мужчина выращивал и хранил запрещенные вещества в промышленных масштабах.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области при проведении оперативно-разыскных мероприятий установили, что 38-летний омич занимается выращиванием конопли. Следователем в отношении фигуранта возбуждено два уголовных дела по факту хранения наркотиков в значительном и крупном размерах по ч.ч. 1, 2 ст. 228 УК РФ.

Мужчину полицейские задержали по месту проживания в Кировском округе рядом с садоводческим товариществом «Пламя». После досмотра в рюкзаке задержанного обнаружен полимерный пакет с растительным веществом зелено-коричневого цвета и бумажный пакет с веществом, похожим на фрагменты грибов. Экспертиза показала, что это 12 граммов марихуаны и 21 грамм частей плодовых тел грибов, содержащих в своем составе психоактивное вещество псилоцин.

В подвале жилища подозреваемого стражи порядка нашли теплицу, где выращивалась конопля. Мужчина оборудовал подвал специальными лампами, вентиляторами и вытяжками. Из теплицы наркоконтроль изъял 14 кустов наркосодержащего растения трёх сортов. Также в доме обнаружили 4 пластиковых контейнера с запрещенными веществами: всего 536 граммов каннабиса.

Сотрудники наркоконтроля выяснили, что мужчина покупал все необходимое для создания удобных условий для выращивания конопли, включая оборудование и семена в разных садоводческих магазинах и в интернете.