Омск-Информ
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·Общество

17-этажный дом построит компания «Основа Холдинг» Александра Антропенко.

В Омске на бывшей территории Сибзавода планируют построить 17-этажный дом. Сегодня, 10 января,  проект здания прошел экспертизу.

Компания «Основа Холдинг» известного застройщика Александра Антропенко намерена возвести высотку напротив Первомайского пляжа на территории свыше 6 тыс. кв. м. Объект построят за три года.

По данным «Города 55», общая жилая площадь составит более 18 тысяч квадратных метров. Дом будет рассчитан на 252 квартиры: 126 однокомнатных, 84 двухкомнатные, 42 трехкомнатные.

·Общество

17-этажный дом построит компания «Основа Холдинг» Александра Антропенко.

В Омске на бывшей территории Сибзавода планируют построить 17-этажный дом. Сегодня, 10 января,  проект здания прошел экспертизу.

Компания «Основа Холдинг» известного застройщика Александра Антропенко намерена возвести высотку напротив Первомайского пляжа на территории свыше 6 тыс. кв. м. Объект построят за три года.

По данным «Города 55», общая жилая площадь составит более 18 тысяч квадратных метров. Дом будет рассчитан на 252 квартиры: 126 однокомнатных, 84 двухкомнатные, 42 трехкомнатные.