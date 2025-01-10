Социальный фонд ранее отказывал женщине, но благодаря вмешательству прокуратуры пенсия была назначена.

Калачинская межрайонная прокуратура Омской области помогла 57-летней местной жительнице и провела проверку соблюдения ее социальных прав. Женщина имела право на получение пенсии по старости до достижения пенсионного возраста, потому что являлась матерью троих детей.

Специалисты Социального фонда в заявлении об установлении пенсии ей отказали, обосновывая это тем, что дети были рождены и длительное время проживали на территории иного государства. При этом работники фонда не учли нормы соглашения о пенсионном обеспечении, заключенном Россией с данной страной.

Чтобы помочь многодетной матери восстановить свои права, прокуратура обратилась к главе фонда. В результате ей назначили пенсию и выплатили деньги, которые она не получила раньше.