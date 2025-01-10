Ближе к воскресенью ожидается похолодание.

По данным Обь-Иртышского УГМС, днем в субботу в Омской области будет –2...–7 градусов. Существенных осадков не ожидается, но на дорогах будет гололедица. Скорость ветра составит 5–10 м/с.

В ночь с субботы на воскресенье похолодает до –7...–12 °С, а местами до –17 градусов. Местами синоптики обещают туман, изморозь, гололедицу.

Днем потеплеет до –4...–9 °С. Местами туман и изморозь сохранятся. Ветер ослабеет до 3–8 м/с.