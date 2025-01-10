Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Игрок сам разорвал сотрудничество.

Хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал, почему перестал работать с вратарем омского «Авангарда» Никитой Серебряковым. Как оказалось, хоккеист сам не захотел сотрудничать.

– Предъявил мне за то, что я должен был договариваться с тренерами вратарей «Торпедо», чтобы он там играл. Но в моем понимании игрок должен сам пробиваться, – цитирует Бабаева «Матч ТВ». – При всем этом я забрал его из «Торпедо» в «Адмирал», он переподписал контракт на хороших условиях.

По словам Бабаева, Серебряков считает себя игроком топ-уровня, который должен играть в топ-команде и выигрывать трофеи. Сейчас вратарь «Авангарда» работает с агентом Сергеем Исаковым.

·Спорт

Игрок сам разорвал сотрудничество.

Хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал, почему перестал работать с вратарем омского «Авангарда» Никитой Серебряковым. Как оказалось, хоккеист сам не захотел сотрудничать.

– Предъявил мне за то, что я должен был договариваться с тренерами вратарей «Торпедо», чтобы он там играл. Но в моем понимании игрок должен сам пробиваться, – цитирует Бабаева «Матч ТВ». – При всем этом я забрал его из «Торпедо» в «Адмирал», он переподписал контракт на хороших условиях.

По словам Бабаева, Серебряков считает себя игроком топ-уровня, который должен играть в топ-команде и выигрывать трофеи. Сейчас вратарь «Авангарда» работает с агентом Сергеем Исаковым.