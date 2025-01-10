Мужчина стал жертвой мошеннической схемы с инвестициями.

В отдел полиции 8 УМВД России по городу Омску обратился 42-летний капитан дальнего плавания. Мошенники украли у него 15 миллионов рублей, из-за чего было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

С сентября прошлого года мужчина инвестировал деньги и «успешно приумножал» их на фондовой бирже. По указанию «банковского аналитика» он открыл «брокерский счет» в специальном приложении. На протяжении четырех месяцев он наблюдал за ростом своих активов.

Мужчина вложил 3 миллиона рублей собственных сбережений, оформил два кредита под залог своих двух квартир на общую сумму почти 8 миллионов рублей и еще 4 миллиона рублей одолжил у знакомых. Все деньги переводил на счета злоумышленников, полагая, что пополняет свой брокерский счет.

Когда капитан попытался вывести деньги, куратор сообщил о том, что для вывода требуется внести 2,5 миллиона рублей для покрытия страховки. Осознав, что он стал жертвой мошенников, мужчина обратился в полицию.