В регионе насчитали 125 двоен.

За 2024 год в Омской области родилось 13 962 ребенка. Как сообщает министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов, среди них 7539 мальчиков и 6423 девочки.

В 125 семьях появились двойняшки. О тройняшках и др. министр не сообщает.

Отметим, что в декабре в регионе родилось 1163 ребенка, в Омске – 1098 детей. В районах больше всего новорожденных за месяц в Исилькуле – 14 и Черлаке – 13.