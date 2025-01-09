Омск-Информ
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·Общество

Там снесут аварийные дома, и неаварийные планируют тоже.
В конце года мэр Омска Сергей Шелест издал постановление о комплексном развитии территории в границах улиц: Авангардной – 4-я Челюскинцев – Сурикова – 1-я Челюскинцев. Документ администрация опубликовала сегодня, 9 января.
На участке, площадь которого превышает 10 гектаров, за 10 лет должен появиться новый микрорайон. Минимальный объем строительства – 70 тыс. квадратных метров.
Сейчас на участке располагается полторы сотни частных домов и 7 аварийных многоквартирных домов. Еще несколько многоквартирных домов на участке не аварийные.
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·Общество

Там снесут аварийные дома, и неаварийные планируют тоже.
В конце года мэр Омска Сергей Шелест издал постановление о комплексном развитии территории в границах улиц: Авангардной – 4-я Челюскинцев – Сурикова – 1-я Челюскинцев. Документ администрация опубликовала сегодня, 9 января.
На участке, площадь которого превышает 10 гектаров, за 10 лет должен появиться новый микрорайон. Минимальный объем строительства – 70 тыс. квадратных метров.
Сейчас на участке располагается полторы сотни частных домов и 7 аварийных многоквартирных домов. Еще несколько многоквартирных домов на участке не аварийные.
1066