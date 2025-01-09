До того как построили аэропорт на Левобережье, самолеты над Омском летали уже почти два десятка лет.

В 2024 году аэропорт Омск-Центральный праздновал свое 95-летие и в свой юбилей показал лучший за последние три десятилетия результат – пассажиропоток составил 1 726 029 человек. За год аэропорт обслужил 8551 воздушное судно, выросли и другие ключевые показатели.

Уже в скором времени за городом должно начаться строительство нового международного аэропорта Омск-Федоровка. Но история воздушных ворот города не ограничивается двумя этими объектами. Сегодня мало кто знает, что авиация в Омске началась с правого берега Иртыша, и здесь до сих пор располагается военный аэродром. Впрочем, обо всем по порядку.

Старт в небо с поля для бегов

Первый самолет, или, как тогда их называли, аэроплан, поднялся с Омской земли 1 июля 1911 года. Это произошло в ходе Западно-Сибирской торгово-промышленной выставки, которая проходила в те дни на территории, где сейчас располагается детский эколого-биологический центр, больше известной омичам как Юнгородок. В непосредственной близости от выставки находился и поныне существующий ипподром, чья площадка как нельзя более подходила для взлета и посадки крылатой машины.

Аэроплан Bleriot привез в Омск один из первых отечественных авиаторов Александр Васильев, который купил его во Франции и ездил по городам России с демонстрационными полетами, неплохо на этом зарабатывая: за один показательный полет он брал с организаторов зрелища до трех тысяч рублей, стоимость хорошего деревянного дома. Сотни омичей пришли на ипподром поглазеть на невиданное чудо, тысячи наблюдали за ним с окрестных улиц. Отчаянные и при этом достаточно обеспеченные за 50 рублей могли и полетать вместе с Васильевым. Впрочем, приятными ощущения от такого полета назвать трудно, хотя скорость аэроплана не превышала 80 км/ч (сегодня за это гаишник на трассе даже автомобиль не остановит), кабина была ничем не защищена, а фюзеляж из дерева и фанеры и крылья, обшитые полотном, отнюдь не создавали иллюзии безопасности.

С заходом в город армии Колчака ипподром использовался как военный аэродром – чехи и французы на привезенных с собой аэропланах поднимались с него в воздух для разведывательных полетов. А в 1922 году уже советская власть решила построить неподалеку настоящий аэродром со зданием для персонала, необходимым оборудованием, ангарами, заправочной станцией. Его возвели на участке в районе нынешних 1–3-й Транспортных и улицы Панфилова. Тогда это была ровная площадка без деревьев и оврагов, к которой подвели железнодорожную ветку. Поначалу здесь принимали почтовые самолеты, затем и пассажирские. Но действовала первая омская «взлетка» недолго – всего семь лет.

Воздушные ворота перенесли через Иртыш

В 1926 году начались работы по изысканию площадки для строительства взлетно-посадочной полосы и аэровокзала. Выбор пал на участок, находившийся по тогдашним понятиям за городом, – на левом берегу Иртыша в районе, который тогда называли Ново-Омском, а сейчас Старым Кировском. Для летчиков, обслуживающего персонала и немногочисленных пассажиров приспособили контору бывшей паровой мельницы, а поле возле него стало летным, на части этой территории сегодня располагается завод «Омскгидропривод». ВПП в нынешнем понимании этого непременного атрибута аэродрома здесь даже не предполагалась – для взлета и посадки самолетов того времени вполне подходило большое ровное поле с травянистым покрытием.

– В Омске намечено построить первоклассный базовый ночной аэродром с ангарами, ремонтными мастерскими и т. п. Работы по строительству уже начались. Посадочную площадку на днях начнут пахать. Авиационно-ремонтные мастерские предложено поместить в здании пустующей мельницы № 1 «Союзхлеба», – писала 25 октября 1928 года газета «Рабочий путь». – Путь от Москвы до Новосибирска будет покрываться самолетами в 24 часа 30 мин. – на 2 часа скорее нынешнего года. Самолеты будут совершать в неделю 3 рейса. Движение самолетов будет происходить беспрерывно днем и ночью с остановками для проведения обмена почты, высадки и посадки пассажиров и т. д. Регулярной перевозки пассажиров на линии не будет. Самолеты будут курсировать из Москвы до Иркутска и обратно.

После ряда пробных взлетов-посадок 17 мая 1929 г. аэродром принял первый самолет регулярного почтового сообщения Москва – Иркутск – Москва – голландский Fokker C-IV, на следующий год в Омске открылась школа летчиков Осовиахима, а 15 мая 1931 г. началось пассажирское авиасообщение по маршруту Москва – Новосибирск. Рейсы выполняли трехмоторные АНТ-9, которые брали на борт 11 пассажиров. Полет до столицы занимал 14 часов, от аэродрома в город и обратно пассажиров доставляли на моторных лодках – автомобильных мостов через Иртыш тогда еще не было. В 1932 г. были построены аэровокзал и гостиница для летного состава, тогда же открылась местная авиалиния Омск – Большеречье – Тара, а через два года Омский аэропорт получил статус узлового.

Аэродром двойного назначения

С первых дней войны аэродром стал перегоночным пунктом для дальних бомбардировщиков, отправляемых на фронт с завода в Комсомольске-на-Амуре. Но развертывание в Омске заводов по производству военных самолетов и двигателей для них потребовало строительство специального аэродрома. Под него отвели территорию рядом с заводами им. Баранова и № 166 (ныне – ПО «Полет»), где оборудовали взлетно-посадочную полосу шириной 70 м и длиной 800 м. Сначала она имела грунтовое покрытие, потом была выстелена металлическими плитами.

С этой ВПП совершили испытательные полеты, а затем отправились на фронт 80 пикирующих бомбардировщиков Ту-2, более 3500 истребителей Як-7 и Як-9. В 1955 г. на «Полет» было передано серийное производство пассажирских лайнеров Ту-104, и для их испытаний за окружной дорогой построили новый аэродром – Омск-Северный. Необходимость в старой военной ВПП отпала, вдоль нее стали возводить жилые дома, и бывшая взлетка превратилась в Космический проспект. После того как «Полет» в 1960 г. перешел на космическую тематику, Омск-Северный стал аэродромом двойного назначения. Здесь базировались военные Ту-128 и МиГ-31, военно-транспортные Ан-26, обслуживающие грузоперевозки ОМО им. Баранова и ПО «Полет, вертолеты Ми-8. В 1996–2007 гг. с Омск-Северного отправлялись чартерные рейсы гражданской авиации.

Взлетка стала Омску коротка

С аэродрома на Левобережье пассажирские перевозки возобновились сразу после войны, правда, на маловместимых самолетах – до 1947 года это были По-2 (два пассажира), затем Ил-12 (с 1947 года, 27 мест), Ан-2 (с 1950 года, 10 мест), Ил-14 (с 1954 г., 24–36 мест). 15 сентября 1956 г. на поле аэродрома приземлился первый в мире пассажирский реактивный самолет Ту-104, который мог взять на борт уже 50 человек.

В октябре 1958 года открылся новый аэровокзал с залом ожидания на 100 мест, рестораном, кассами и прочими необходимыми атрибутами. Чтобы ВИП-лица могли быстрее до него добираться, власти региона решили проложить «правительственную» дорогу от только что построенного Ленинградского моста, которая прошла прямо через летное поле. В результате старый аэродром «умер», впрочем, он уже и не соответствовал требованиям времени. Новую взлетку длиной 2,5 км построили в километре от аэровокзала. Большие лайнеры по специальной рулежной дорожке подвозили к нему тягачами, пока в 1970 году не было возведено знакомое всем омичам здание аэровокзала. Прежнее же еще 40 с лишним лет служило пассажирам местных линий.

За 65 лет взлетно-посадочная полоса воздушных ворот Омска претерпела немало модернизаций, только за последние два десятилетия был проведен ее капремонт, заменено светосигнальное оборудование, введены в строй новые рулежные дорожки и стоянки самолетов. Однако не устранен главный недостаток ВПП, который стал ощущаться с появлением тяжелых широкофюзеляжных авиалайнеров: ее длина не позволяет принимать такие самолеты, как Ил-96, Boeing 777 или Airbus A380. Это ограничивает возможности аэропорта в наращивании как пассажирских, так и грузовых перевозок. Удлинить же взлетку весьма проблематично из-за окружающей аэропорт городской инфраструктуры.

Аэровокзал за более чем полвека со дня постройки также пережил ряд реконструкций. В 1997 году Омский аэропорт получил статус международного, хотя по большому счету до него не дотягивает. Пассажиропоток к тому времени снизился. Его пик пришелся на 1992 год, когда через терминалы аэропорта прошло более 2,4 млн человек. Затем наступил существенный спад, но в последнее время число пассажиров неуклонно растет.

Как говорилось в начале материала, в 2024 году аэропорт обслужил 1 млн 726 тыс. пассажиров. Это лучший показатель за последние 30 лет. Так что авиация в Омске не просто жива, но и активно развивается. И ее история пишется у нас на глазах.

Олег Татин