Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Причиной стало повреждение оборудования из-за коммунальной аварии.
Владелец фитнес-клуба The Fitness Arena Виталий Задорожный подал в арбитражный суд иск к АО «Омскводоканал» и департаменту имущественных отношений Омска. По данным системы «Электронное правосудие», предприниматель требует компенсацию ущерба за потоп в фитнес-клубе – 64 930 825 рублей, сообщает РБК Омск. 
Предприниматель считает, что засор на коллекторе в Ленинском округе привел к порыву труб и затоплению подвала торгового комплекса «ПароPlaza», где расположен клуб. Сточные воды залили и испортили тренажеры, и клуб пришлось закрывать на несколько месяцев.
Напомним, коммунальная авария произошла 15 апреля прошлого года.
·Экономика/Бизнес

Причиной стало повреждение оборудования из-за коммунальной аварии.
Владелец фитнес-клуба The Fitness Arena Виталий Задорожный подал в арбитражный суд иск к АО «Омскводоканал» и департаменту имущественных отношений Омска. По данным системы «Электронное правосудие», предприниматель требует компенсацию ущерба за потоп в фитнес-клубе – 64 930 825 рублей, сообщает РБК Омск. 
Предприниматель считает, что засор на коллекторе в Ленинском округе привел к порыву труб и затоплению подвала торгового комплекса «ПароPlaza», где расположен клуб. Сточные воды залили и испортили тренажеры, и клуб пришлось закрывать на несколько месяцев.
Напомним, коммунальная авария произошла 15 апреля прошлого года.