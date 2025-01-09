Омск-Информ
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·Общество

У 50-летнего мужчины остался несовершеннолетний сын.
Вчера жители Москаленского района простились с 50-летним Андреем Пупыкиным, погибшим на СВО. Он был стрелком мотострелкового полка (ШТУРМОВОГО), гвардейской мотострелковой бригады, гвардейской общевойсковой армии.
По профессии механизатор. До спецоперации был вахтовиком, потом работал в МУП «Коммунальник». Контракт с министерством обороны он заключил в августе 2023 года. Погиб 7 ноября 2024 года в боях за Селидово.
Как сообщает москаленское отделение «Единой России», уАндрея остался несовершеннолетний сын.
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·Общество

У 50-летнего мужчины остался несовершеннолетний сын.
Вчера жители Москаленского района простились с 50-летним Андреем Пупыкиным, погибшим на СВО. Он был стрелком мотострелкового полка (ШТУРМОВОГО), гвардейской мотострелковой бригады, гвардейской общевойсковой армии.
По профессии механизатор. До спецоперации был вахтовиком, потом работал в МУП «Коммунальник». Контракт с министерством обороны он заключил в августе 2023 года. Погиб 7 ноября 2024 года в боях за Селидово.
Как сообщает москаленское отделение «Единой России», уАндрея остался несовершеннолетний сын.