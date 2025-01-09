Они крадут деньги или делают ничего не подозревающих жертв своими пособниками.

Мошенники начали использовать для обмана push-уведомления и СМС от банков. Человеку на телефон приходит push-уведомление: «Перевод от Ивана Ивановича И. +3000 ₽». Следом приходит СМС: «По ошибке переслал вам 3 тысячи, прошу вернуть по такому-то номеру».

Как сообщает омское отделение Банка России, в приложениях некоторых банков можно отправлять другому человеку не только деньги, но и сообщения. Эти сообщения и приходят как push-уведомления или СМС. Этой возможностью пользуются мошенники. Они могут перевести 3 рубля, но написать, что перевели 3000 рублей.

Если перевод от какого-то человека действительно пришел, пересылать его по неизвестному номеру телефона не стоит. Можно оказаться пособником мошенников – дроппером.

Присланную сумму можно вернуть по тем же реквизитам, с которых она поступила на ваш счет. В некоторых приложениях в разделе «История операций» есть опция «Отправить обратно». Можно также связаться с банком и попросить вернуть деньги отправителю.